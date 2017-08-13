Штаб: під Авдіївкою бійці АТО примусили противника до тиші

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Неділя, 13 серпня 2017, 18:51

Українські військові в неділю відкрили вогонь у відповідь на обстріли бойовиків в районі Авдіївської промзони.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

"Не спадає напруження і в районі Авдіївської промзони. Тут вдень бойовики майже 2 години обстрілювали наші укріплення зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. У відповідь бійці АТО щільним вогнем примусили противника до тиші", - йдеться в повідомленні.

Загалом, як зазначили в штабі, упродовж дня ситуація в зоні АТО залишалась напруженою, проте контрольованою Збройними силами України.

Вдень незаконні збройні формування двічі били з 82-міліметрових мінометів по українських укріпленнях у районі Чермалика, що на Приморському напрямку. Також бойовики відкривали вогонь неподалік селища Широкине.

На Луганському напрямку близько 1 ночі злочинці випустили 5 мін калібру 120 міліметрів по українських захисниках у Троїцькому.

Українська правда

Теми: АТО
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