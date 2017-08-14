У Канаді туристичний автобус в'їхав у пішоходів

У канадському місті Ванкувер туристичний автобус в'їхав у пішоходів, в результаті були госпіталізовані чотири людини.

Про це повідомляє телеканал CBC.

На місці події працюють лікарі. За їх словами, двоє з постраждалих знаходяться у критичному стані, ще двоє - у важкому стані.

Відзначається, що автобус проїхав через бордюр і виїхав на тротуар. Інцидент стався біля міської набережної.

Розпочато розслідування інциденту. Що стало причиною аварії поки не повідомляється.