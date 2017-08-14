Із зони АТО вертольотом евакуювали двох поранених військових

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Понеділок, 14 серпня 2017, 03:27

13 серпня з району проведення АТО до Харкова вертольотом евакуювали двох військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"Спершу бійцям оперативно надали допомогу передові групи лікарсько-сестринських бригад, що знаходяться найближче до районів бойових дій. Далі поранених доправили до 65-го військового мобільного шпиталю, де провели необхідні заходи із оперативного втручання та стабілізації", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що військові отримали мінно-вибухові травми на передовій - множинні поранення верхніх і нижніх кінцівок, тулуба, проникаючі поранення живота.

Теми: АТО
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