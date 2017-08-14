ЗМІ: Єлизавета II збирається відректися від престолу

Королева Великобританії Єлизавета II збирається відректися від престолу.

Про це повідомляє видання Mirror з посиланням на джерела в оточенні королеви.

Відзначається, що 91-річна королева має намір відректися від престолу в 95 років на користь свого старшого сина принца Чарльза, якому зараз 68 років.

Офіційно Лондон не коментував цю інформацію.

Єлизавета II зійшла на престол в 1953 році. На сьогоднішній день вона є головою держави, яка найдовше править серед жінок в світі.