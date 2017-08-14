В Іраку вбито двох американських військових

20 переглядів
Понеділок, 14 серпня 2017, 03:58

На півночі Іраку в неділю було вбито двоє американських військових, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Військовослужбовці боролися в Іраку з терористичним угрупуванням "Ісламська держава". Проте наголошується, що солдати загинули не через контакт з бойовиками.

"Вся коаліція по боротьбі з ІДІЛ висловлює глибоку симпатію родинам друзям і товаришам цих героїв. Сподіваюся, що є невелика втіха в розумінні того, що їхня смерть має сенс для нашої країни і всіх народів Коаліції, оскільки загиблі військові боролися, щоб перемогти дійсно злого ворога і захистити нашу батьківщину", - заявив американський генерал Стівен Таунсенд, командувач операцією проти ІДІЛ.

Теми: Ірак США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Мосулі в ході операцій проти ІДІЛ затримані 26 іноземців 23 липня 2017, 04:37
Бойовики ІДІЛ оголосили про загибель свого лідера Аль-Багдаді - ЗМІ 11 липня 2017, 13:34
Ірак заявив про контроль над останнім бастіоном ІДІЛ в Мосулі 9 липня 2017, 04:42
powered by lun.ua
Головні новини
Найголовніше за вихідні
Світоліна виграла турнір WTA Rogers Cup у Торонто
OVERTIME: головні події вихідних в економіці
На мосту в Станиці Луганській СММ ОБСЄ погрожували гвинтівкою
Усі новини
Афіша на 11-13 серпня

Дівич-вечір, Кураж Базар, фестиваль фарб Холі...

Одеса

Їж, пий, танцюй: як влаштований "Міський ринок їжі" в Одесі