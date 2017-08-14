Глава ЦРУ заявив, що КНДР може провести новий запуск ракети

Директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео заявив, що не здивується, якщо Північна Корея проведе нове випробування балістичної ракети.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News, передає Reuters.

"Я цілком впевнений, що (північнокорейський лідер Кім Чен Ин) буде продовжувати намагатися розробити свою ракетну програму, тому мене не здивує, якщо буде ще один ракетний запуск", - сказав Помпео.

Нагадаємо, Північна Корея пригрозила ударами по американській військовій базі після того, як Дональд Трамп пообіцяв Пхеньяну "вогонь та лють". Пізніше він заявив також, що США підготували військову відповідь на адресу Північної Кореї на випадок, якщо Пхеньян вчинить нерозсудливі дії.

Як відомо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

Північна Корея засудила останні санкції ООН, заявивши, що вони є порушенням її суверенітету. Пхеньян пообіцяв "справедливу відповідь" на санкції, не уточнивши, однак, у чому вона полягатиме.