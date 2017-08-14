У Буркіна-Фасо джихадисти напали на кафе, 17 загиблих

424 перегляди
Понеділок, 14 серпня 2017, 06:08

Ісламістські екстремісти в неділю відкрили вогонь по кафе в центрі столиці Буркіна-Фасо Уагадугу, убивши, щонайменше, 17 осіб.

Про це повідомляє агентство АР.

Крім того, згідно з попередніми даними, ще вісім людей отримали поранення.

Відзначається, що цей турецький ресторан популярний серед туристів. Міністр зв'язку країни Ремі Данджину повідомив, що жертвами стали люди різних національностей. Серед загиблих, як мінімум один французький громадянин.

Як повідомляється, троє озброєних чоловіків близько 21:30 за місцевим часом (00:30 за Києвом) на машині під'їхали до кафе і відкрили вогонь по відвідувачах на терасі. Після цього на місце події на бронемашинах прибули сили безпеки країни.

На даний момент відповідальність за напад ніхто не взяв.

Теми: надзвичайна подія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Пожежа в багатоповерхівці Києва: знайдено 2 тіла з проламаними черепами 11 серпня 2017, 14:35
З 7-го поверху палаючого будинку в Києві вистрибнула людина 11 серпня 2017, 13:48
Затримання в Криму: 3-х татар відпустили, 1-го залишили "через два паспорти" 11 серпня 2017, 10:47
powered by lun.ua
Головні новини
Найголовніше за вихідні
Світоліна виграла турнір WTA Rogers Cup у Торонто
OVERTIME: головні події вихідних в економіці
На мосту в Станиці Луганській СММ ОБСЄ погрожували гвинтівкою
Усі новини
Афіша на 11-13 серпня

Дівич-вечір, Кураж Базар, фестиваль фарб Холі...

Африка

Континент без турфірм. Поради 3-х самостійних мандрівників Африкою