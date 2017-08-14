Штаб АТО: 25 обстрілів, двоє українських військових поранені

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Понеділок, 14 серпня 2017, 07:41

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 25 разів відкривали вогонь, в результаті двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Найбільш гаряча обстановка склалася на Донецькому напрямку в районі Авдіївської промзони.

"Тут, з 18 години і до опівночі, бойовики практично не припиняли обстріли наших опорних пунктів з мінометів різних калібрів, гранатометів, стрілецької зброї. У результаті одного з таких обстрілів отримав поранення один український боєць. Також,, ввечері, під ворожим вогнем опинились наші укріплення неподалік Новоселівки, Верхньоторецького, Невельського, Луганського", - йдеться в повідомленні.

У відповідь майже на кожен обстріл терористів сили АТО відкривали вогонь.

На Луганському напрямку бойовики сконцентрували вогневу активність біля Кримського. Тільки за вечір і ніч сепаратисти 5 разів обстрілювали українські позиції поблизу цього селища з 120 мм міномета і гранатометів різних систем.

На Маріупольському напрямку ввечері бойовики відкривали вогонь в районі селищ Водяне і Широкине.

Крім того, терористи били з міномета, гранатомета і великокаліберних кулеметів по будинках мирних жителів Мар'янки, постраждалих немає.

Теми: АТО Збройні сили Донбас
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