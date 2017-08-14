Вбивця з Шарлотсвілля постане перед судом

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Понеділок, 14 серпня 2017, 08:08

Федеральні слідчі США висунули звинувачення у вбивстві другого ступеня чоловікові, який 12 серпня направив своє авто в натовп демонстрантів у місті Шарлотсвіллі в американському штаті Вірджинія.

Про це інформує "Радіо Свобода".

Внаслідок цього інциденту загинула 32-річна жінка, поранення отримали ще 19 людей.

Радник президента США з питань національної безпеки Герберт Раймонд Макмастер заявив, що ця подія "відповідає визначенню тероризму".

14 серпня чоловік, ідентифікований як 20-річний Джеймс Алекс Філдс, постане перед судом.

Його заарештували згодом після інциденту та висунули інші звинувачення, включно з умисними пораненнями.

Представники Медичного центру університету Вірджинії заявили, що з 19 поранених 10 нині перебувають у задовільному стані, ще дев’ятеро лікуються амбулаторно.

Теми: США
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