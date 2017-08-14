"Динамо" вимагає гарантій безпеки для поїздки в Маріуполь

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Понеділок, 14 серпня 2017, 09:45

Футбольний клуб "Динамо" вимагає надання гарантій безпеки від Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ та Управління державної охорони для поїздки в Маріуполь 26 серпня на матч 7-го туру Української прем'єр-ліги.

Про це повідомив віце-президент "Динамо" з питань безпеки Андрій Мадзяновскій в ефірі телеканалу "2 + 2", передають в понеділок "Українські новини".

"Динамо" поїде в Маріуполь, але тільки на законних підставах. Нам не потрібно публічних гарантій, а тільки офіційні листи МВС, СБУ І УДО, як цього і вимагає закон. Як тільки ми отримаємо їх, ми із задоволенням сядемо в літак, - сказав він.

На думку Мадзяновского, для матчів в Маріуполі не можна застосовувати норми загального характеру, як це зазначено в регламенті, а повинні діяти спеціальні норми, які передбачені ФІФА і УЄФА.

"Тільки спецслужби можуть давати рекомендації, а національні асоціації зобов'язані їх використовувати і приймати рішення. Але рішення ніякого немає, хоча ми пам'ятаємо кубковий матч" Полтава - Шахтар ", коли за 15 хвилин в телефонному режимі було зібрано комітет, який з нашого питання не може зібратися вже три місяці. Що небезпечніше в даному випадку - трава, яка не росте, або "гради", які літають в 20-ти кілометрах від Маріуполя? ", - повідомив він.

За словами Мадзяновского, "Динамо" також готове зіграти матч з ФК "Маріуполь" на нейтральному полі.

Як відомо, 23 липня ФК "Динамо" на своєму сайті опублікував відповіді від правоохоронних органів на свої звернення про те, що вони не рекомендують проводити матчі чемпіонату України в Маріуполі, зокрема між "Маріуполем" і "Динамо" 26 серпня.

24 липня ФК "Динамо" звернувся до президентів Федерації футболу України та Прем'єр-ліги з проханням перенести матч "Маріуполь" - "Динамо" на нейтральне поле.

Теми: футбол
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