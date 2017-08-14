Лондонський Біг-Бен "замовкне" на чотири роки

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Понеділок, 14 серпня 2017, 11:37

Годинникова вежа Вестмінстерського палацу тривалий період не вибиватиме час вперше за півтора століття – годинник "замовкне" на чотирири роки.

Про це повідомляє Evening Standard, передає Європейська правда.

Великий дзвін, відомий більше як Біг-Бен, майже безперервно вибивав час упродовж 157 років. Але наступного понеділка він задзвонить востаннє і "замовкне" до 2021 року. До цього часу має завершитись реконструкція Вежі Єлизавети – це офіційна назва годинникової вежі.

У британському парламенті наполягають, що цей крок необхідний для здоров’я працівників, які проводять реконструкцію історичної вежі. Адже постійна близькість до дзвонів шкодить слуху реставраторів.

Очікується, що Біг-Бен все ж вибиватиме час у важливі для британців моменти. Наприклад, на Новий рік чи у День пам’яті жертв Другої світової війни.

96-метрова Вежа Єлизавети Вестмінстерського палацу є одним із символів Великої Британії та найбільш фотографованою пам’яткою Об’єднаного Королівства. 

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