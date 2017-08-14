МВС пропонує потренуватись онлайн для здачі тесту на водійські права

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Понеділок, 14 серпня 2017, 11:40

З початку запуску онлайн-сервісу для підготовки здачі тесту на знання ПДР для отримання водійських прав, ним скористалися понад 16 тисяч людей.

Про це написав у Facebook начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

"Можливістю перевірити свої знання за перший місяць роботи онлайн-тестів з ПДР скористалося 16 384 користувачів. Загальна кількість спроб скласти тест 215 762, з них з успішна кількість складених іспитів без помилок 10 703", - зазначив Криклій.

 

Як відомо, 1 липня Головний сервісний центр МВС презентував нові екзаменаційні питання для іспиту на отримання водійського посвідчення. Тоді ж презентували онлайн-сервіс для підготовки до іспиту.

 
 

Сервіс повністю імітує проходження іспитового тесту: одна база питань та 20 хвилин на проходження тесту.

Також можна вибрати, на яку категорію прав ви хочете пройти тестування.

Пройти онлайн-тестування можна за цим посиланням.

Українська правда

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