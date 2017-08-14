"Справа 2 травня": Поліція Одеси перевіряє, чи втік фігурант у РФ

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Понеділок, 14 серпня 2017, 12:39

Одеська поліція перевіряє інформацію про втечу до Росії фігуранта справи про масові заворушення 2 травня 2014 року Владислава Ільницького.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, передає "УНІАН".

Раніше про це повідомив колишній одеський журналіст, який занесений в базу сайту "Миротворець" як проросійський пропагандист і сепаратист та зараз проживає в Росії, Артем Бузила в своєму Facebook

"Днями (Ільницький - ред.) втік з України. Вчора під час спроби потрапити на територію РФ був затриманий російськими прикордонниками в аеропорту "Домодєдово". Зараз перебуває, мабуть, в ізоляторі, де йому загрожує депортація", - повідомив він.

Як відомо, 27 серпня 2015 року Малиновський районний суд Одеси змінив запобіжний захід, відпустивши під домашній арешт, трьом фігурантам провадження про масові заворушення 2 травня 2014 року, в тому числі, Владиславу Ільницькому.

В кінці квітня 2015 року в Одесі було затримано кілька осіб, в числі яких Артем Бузила, які підозрювалися в причетності до створення так званої "Народної ради Бессарабії".

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