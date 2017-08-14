Китай заборонив імпорт вугілля, залізної руди і морепродуктів з КНДР

Міністерство торгівлі Китаю оголосило про заборону імпорту вугілля, залізної руди, свинцевих концентратів та руди, свинцю та морепродуктів з Північної Кореї.

Про це повідомляє Reuters, передає Європейська правда.

Заборона почне діяти з вівторка. Таким чином Пекін перейшов до впровадження санкцій Організації Об'єднаних Націй, оголошених раніше цього місяця.

Санкції ООН слід запровадити через 30 днів після прийняття резолюції, голосування по якій відбулося 6 серпня.

Згідно із резолюцією ООН, нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає 3 мільярди доларів у рік.

Санкції націлені на чотири сектори експорту - вугілля, залізо, свинець та морепродукти.

Окрім того, резолюція забороняє країнам приймати працівників з Північної Кореї. Як відомо, Пхеньян відомий тим, що посилає своїх громадян в інші країни на роботу, а потім конфісковує велику частину або всю їхню зарплату.

Санкції проти КНДР запроваджені через випробування двох міжконтинентальних балістичних ракет, які Пхеньян здійснив у липні.

Нагадаємо, Північна Корея перебуває під санкціями ООН з 2006 року у зв’язку з розвитком ракетної та ядерної програм.