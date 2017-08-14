Лукашенко скаржиться на "негативну динаміку" з Росією

У відносинах Білорусі з Російською Федерацією наразі спостерігається негативна динаміка.



Про це в ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає LIGA.net.



За його словами, обидві сторони "багато втратили на багатьох напрямках".



"У нас є велика перед суспільством заборгованість за договором про Союзну державу. Ми багато втратили на багатьох напрямках. Але найстрашніше полягає в тому, що у деяких питаннях ми допускаємо відкат", – cказав Лукашенко.



Президент Білорусі висловив розчарування тим, що Росія посилила прикордонний контроль.



"Ми пишалися тим, що у нас рівні права для росіян і білорусів. Сьогодні вже починаємо дуркувати на кордоні, прикордонників росіяни вивели на кордон, митники починають поводитися незрозуміло як, блокують товари", – сказав він.



"Люди з третіх країн лише через міжнародні пункти пропуску – тобто недовіра вже є до нас. В цьому серйозна небезпека, ми починаємо відкочуватися", – додав Лукашенко.