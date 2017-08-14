В результаті вибуху газу у Лісабоні постраждали п’ять туристів

У столиці Португалії Лісабоні внаслідок вибуху газу в житловому будинку поранення отримали п’ять іноземців.

Про це повідомляє видання Publico, передає Європейська правда.

В результаті вибуху двоє людей отримали серйозні травми, у трьох постраждалих – поранення меншого ступеню тяжкості.

У мерії Лісабона розповіли, що на момент вибуху в будинку знаходилися 10 осіб, ще двоє саме проходили вулицею біля будинку.

"Семеро людей опинилися без даху над головою, однак про них вже подбали, решта у лікарні. Поранення отримали іноземці, тому ми зв’язалися з посольствами", - розповіли в мерії.

Щодо національності постраждалих, то незначні ушкодження отримала пара французів, яка прогулювалася вулицею в момент вибуху. Інші постраждалі – громадяни Німеччини, які знімали у будинку апартаменти.

Повідомляється, що інцидент спричинило накопичення газу на нижньому і верхньому поверхах, де і сталися вибухи. Незадовго до вибуху мешканці скаржилися на запах газу.