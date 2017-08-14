Американське ЗМІ: Успіх ракет КНДР могли забезпечити українські двигуни
Американське видання The New York Times вважає, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо з українського заводу.
Про це йдеться у розслідуванні, яке публікує видання.
Видання наводить слова експерта з ракет з Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Ельмана.
"Схоже, що ці двигуни прибули з України – можливо незаконно", - сказав він в інтервю.
"Велике питання, скільки і чи допомагають українці їм зараз. Я дуже переживаю", додав він.
Він також додав, що слідчі з ООН з'ясували, що Північна Корея намагалась шість років тому викрасти ракетні таємниці щодо українських ракетних комплексів. Двоє громадян північної кореї були спіймані, і згідно зі звітом ООН, інформація, яку вони намагалися викрасти стосувалася передових "ракетних систем, рідинних моторних двигунах, космічних апаратів та системи подачі ракетного палива".
Слідчі вважають, що в період післяреволюційної України Пхеньян спробував знову.
При цьому у виданні зазначають, що йдеться про двигуни, винайдені в РФ- RD-250.
Видання також цитує Ельман, який також не виключав, що велике російське ракетне підприємство Енергомаш, яке має сильні зв'язки з українським комплексом, відігравало роль у передачі технології двигунів RD-250 північній Кореї. Він зазначив, що такі двигуни могли зберігатися на складах в РФ.
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Українська правда
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