Німеччина інвестує $10 млн у розвиток малого та середнього бізнесу в Україні
Німецьке товариство інвестицій та розвитку (DEG) внесе 10 мільйонів доларів у розвиток малого та середнього бізнесу в Україні.
Про це повідомляє сайт Посольства Німеччини в Україні, передає Європейска правда.
Цю суму буде внесено до інвестиційного фонду "Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III)". Як повідомляє сайт дипломатичного відомства, таким чином підприємствам малого і середнього бізнесу в Україні буде полегшено доступ до довгострокового фінансування.
Німецьке товариство інвестицій та розвитку є дочірньою компанією банківської групи "KfW-Bankengruppe", яка за дорученням уряду Німеччини фінансує інвестиції приватних підприємств у країнах-партнерах.
Фонд "Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III)" інвестує в орієнтовані на експорт галузі промисловості, зокрема, в ІТ, легку та харчову промисловість. Ще одним пріоритетом є підприємства електронної торгівлі та охорони здоров’я, а також підприємства інших секторів, які працюють на внутрішній ринок.
Фонд першочергово орієнтується на малі та середні підприємства, які потребують капітал для власного росту і створюють багато нових робочих місць. Саме для таких підприємств обмеженість доступу до власного капіталу є суттєвою перешкодою, відзначає посольство.
Загалом є прагнення довести капітал фонду "Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III)" до 150 мільйонів доларів США, наголошують у дипломатичному відомстві.
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