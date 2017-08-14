"Укрзалізниця" шукає пасажирів, які їхали в одеському "Інтерсіті" стоячи

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Понеділок, 14 серпня 2017, 16:09

"Укрзалізниця" просить пасажирів поїзда "Інтерсіті+" №764 Одеса – Дарниця, які 13 серпня змушені були стояти в поїзді через брак місць, звернутися в залізничні каси за компенсацією.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

Загалом кошти вже отримали 44 пасажири цього поїзда у залізничних касах Одеси, Жмеринки, Києва та Вінниці.

"ПАТ "Укрзалізниця" звертається до пасажирів, яким 13 серпня під час подорожі у поїзді №764 Одеса – Дарниця не було надано місця, з проханням звернутися до кас повернення на вокзалах (на вокзалах, де відсутні окремі каси повернення, – до будь-якої квиткової каси) для отримання відшкодування. У разі виникнення будь-яких питань чи непорозумінь просимо звертатися  за номером: (044) 465-30-90", - сказано у повідомленні.

Як відомо, 13 серпня у неділю через технічну несправність швидкісного поїзда "Інтерсіті" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу №764 у 9-вагонній комплектації за маршрутом "Одеса – Київ (Дарниця)" вирушив поїзд цього ж виробника на локомотивній тязі у 5-вагонній комплектації, через це частина пасажирів змушені були їхати стоячи.

Українська правда

Теми: Одеса Укрзалізниця
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