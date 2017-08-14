"Південмаш" назвав статтю NYT щодо ракет провокацією

Український завод "Південмаш" заявляє, що факти, викладені в публікації NYT про причетність підприємства до успішного запуску ракет КНДР, не відповідають дійсності.

Про це йдеться у заяві "Південмашу".

"Південмаш", вважає, що стаття The New York Times має відверто провокаційний характер і заснована на некомпетентній "експертній" думці.

Так, на підприємстві вказують, що завод не тільки не є основним виробником ракет для РФ, але і взагалі не постачає до РФ ані ракети, ані їх деталі та складальні одиниці, у тому числі, ракетні двигуни.

Припущення авторів публікації та процитованого ними "експерта" щодо можливого ​​зв'язку України з прогресом КНДР у розвитку ракетних технологій, як вказується у заяві, не мають відношення до реальності.

"Південмаш" ніколи раніше не мав і не має зараз ніякого зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру. Ракети та ракетні комплекси військового призначення за часів незалежності України ПІВДЕНМАШем не випускалися і не випускаються", - заявили у прес-службі заводу.

Там вказують, що єдиний серійний двигун, що постачається в останні роки на експорт (РД-843 в Італію для європейської ракети-носія "Вега"), призначений для запуску та роботи в умовах відкритого космосу та за своїми характеристиками (у тому числі, за силою тяги) непридатний для використання в балістичних ракетах військового призначення.

"Південмаш", як державне підприємство, повністю дотримується вимог Режиму контролю за ракетними технологіями, учасником якого є Україна з 1998 року (фактично – з 1995 року)", - сказано у заяві.

Як відомо, американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій вказує, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо, з українського заводу "Південмаш".

Видання пише, що Північна Корея намагалась шість років тому викрасти ракетні таємниці щодо українських ракетних комплексів і нещодавно спробувала знову.

Українська правда