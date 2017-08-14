Окупанти готують захопленого Асєєва до спецоперації – Тимчук

Бойовики ОРДО готують "інформаційно-психологічну" спецоперацію з використанням взятого в заручники українського журналіста Станіслава Асєєва.

Про це повідомив у Facebook народний депутат, керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За його словами, таку вказівку терористи отримали від своїх кураторів з Федеральної служби безпеки РФ.

"Зокрема, за задумом ФСБ, український журналіст повинен дати публічні свідчення щодо співпраці зі спеціальними службами України (в тому числі з Головним управлінням розвідки Міноборони)", - написав він.

Тимчук зазначив, що спецоперація буде мати кілька цілей:

- в черговий раз "довести", що нібито будь-які журналісти чи блогери, які критикують окупантів ОРДЛО, є агентами українських спецслужб;

- залякати населення ОРДЛО, яке висловлює невдоволення російськими окупантами;

- продемонструвати "ефективність" роботи спецслужб РФ і "ЛДНР" на окупованих територіях.

"Вибити потрібне "визнання" для ФСБ / "МГБ" не є проблемою - використовуючи методи ЧК-НКВД-КГБ, включаючи тортури. Російська ФСБ може здійснити це без проблем", - пише нардеп.

"При цьому розрахунок робиться на суто психологічний фактор: навіть при незнанні специфіки роботи спецслужб, а керуючись елементарною логікою, неможливо повірити, що українські спецслужби будуть використовувати в якості агента відомого українського журналіста з проукраїнською позицією. Тим більше - на окупованих територіях", - резюмував він.

Як повідомлялося, Асєєв з моменту окупації жив у Донецьку, в останній раз виходив на зв'язок 2 червня.

Спочатку бойовики заявили, що не мають інформації про місце перебування Асєєва. А так звана "поліція ДНР" для замилювання очей оголосила журналіста в розшук.

Проте 28 липня Союз журналістів РФ, а 31 липня представник України в тристоронній контактній групі, віце-спікер Ірина Геращенко підтвердили, що зниклий український журналіст перебуває у в'язниці окупуваного Донецька.

А група зі звільнення військовополонених "Патріот" отримала інформацію, що в першій половині липня Асєєва сильно побили у в'язниці.

Українська правда