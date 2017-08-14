Суд не захотів відпускати Мартиненка за кордон

488 переглядів
Понеділок, 14 серпня 2017, 18:29

Солом'янський райсуд Києва відмовив у задоволенні клопотання екс-нардепа Миколи Мартиненка щодо зміни запобіжного заходу у частині зобов'язання не виїжджати без дозволу з Києва та Київської області, а також здати документи для виїзду за кордон.

Про це Укрінформу повідомив адвокат Мартиненка Петро Бойко.

"Сьогодні було клопотання про зміну зобов'язань у частині, що обмежує свободу пересування. Це клопотання подавалося в зв'язку з тим, що в Швейцарії ведеться кримінальна справа, де Мартиненко був обвинуваченим, а тепер той прокурор, який вів цю справу, сам став обвинуваченим, тому що вів справу з порушенням закону, і проти нього вже порушена кримінальна справа", - сказав він.

"І треба було виїжджати Миколі Володимировичу за кордон для того, щоб захищати свої права як потерпілого, така була мотивація. Солом'янський суд відмовив", - додав Бойко.

Як відомо, 20 квітня НАБУ затримала Мартиненка за підозрою у створенні злочинної організації та розкраданні $17,28 млн при закупівлі уранового концентрату для державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Згодом його відпустили на поруки.

Теми: Мартиненко суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Найголовніше за день 4 серпня 2017, 21:47
Мартиненко програв справу у швейцарських судах - ЗМІ 4 серпня 2017, 14:18
Гройсман поважає рішення Омеляна поручитися за Мартиненка 4 липня 2017, 00:44
powered by lun.ua
Головні новини
Потужності виготовлення закордонних паспортів подвоять
"Південмаш" назвав статтю NYT щодо ракет провокацією
В "Укргазвидобуванні" нові обшуки
Прокуратура з'ясувала всі обставини Іловайської трагедії
Усі новини
4 наукові поради

Як мотивувати себе на заняття спортом

Мапа пляжів

34 пляжі Києва, на яких можна врятуватися від спеки