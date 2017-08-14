У МІП пов'язали із Росією статтю про постачання двигунів до КНДР
Експерт Майкл Ельман, на слова якого посилається The New York Times, заявляючи про причетність України до постачання двигунів для ракет КНДР, у 1995-2001 роках очолював програму скорочення ракетних озброєнь в Росії.
Про це заявив заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін.
"Цікаво, що стаття у вічно свободословному виданні грунтується здебільшого на словах одного експерта з ракетних технологій, який у 1995-2001 роках очолював програму скорочення ракетних озброєнь в Росії. Про що, до речі, не вказано на його профілі в Лінкедін", - написав він на Facebook.
"Так вже якось "соупадєніє нє думаю" виходить, що більшість "західних експертів", що критикують Україну, тим чи іншим чином були в минулому пов'язані з Росією. Це ще не conspiracy theory, але принаймні – цікаво", - додав Золотухін.
Як відомо, The New York Times вважає, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо з українського заводу.
Видання пише, що Північна Корея намагалась шість років тому викрасти ракетні таємниці щодо українських ракетних комплексів і нещодавно спробувала знову.
Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що Україна не постачала ракетні двигуни та будь-які ракетні технології до Північної Кореї, а появу відповідних публікацій в іноземних ЗМІ вважає кампанією російських спецслужб.
Українська правда
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