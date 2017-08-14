День в АТО: Кількість обстрілів зросла, 2 військових поранено

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Понеділок, 14 серпня 2017, 19:57

Кількість обстрілів позицій Збройних сил України збільшилась майже у двічі у порівняні з неділею.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Як і декілька днів поспіль, сьогодні найбільш гаряче було на околицях Авдіївки. Майже з 7 ранку російсько-окупаційні угруповання 4 рази били по наших опорних пунктах з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. У відповідь українські військові активно застосовували зброю на ураження противника", - сказано у повідомленні.

Крім того, на Донецькому напрямку, під ворожим вогнем опинились позиції сил АТО у районі Луганського та Верхньоторецького.

На Маріупольському напрямку незаконні збройні формування випустили щонайменше 10 мін калібру 120 міліметрів по українських захисниках на підступах до Мар’їнки та Красногорівки. А близько 7 ранку внаслідок гранатометного обстрілу українських укріплень поблизу Гнутового двоє військових отримали поранення.

"Також сьогодні, близько 16 години, в ході вогневого протистояння із силами АТО, бойовики вдарили з великокаліберних кулеметів по будинках мирних мешканців Мар’їнки. Руйнування будівель зараз оцінюються. На щастя, з місцевих ніхто не постраждав", - зазначили у прес-центрі.

Українська правда

Теми: АТО
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