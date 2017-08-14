Найголовніше за день

499 переглядів
Понеділок, 14 серпня 2017, 21:32

Добірка найважливіших новин за 14 серпня на Українській правді.

Скандал дня. Американське видання The New York Times вважає, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо з українського заводу.

За словами Турчинова, Україна не постачала ракетні двигуни та будь-які ракетні технології до Північної Кореї, а появу відповідних публікацій в іноземних ЗМІ вважає кампанією російських спецслужб.

Крім того, український завод "Південмаш" заявляє, що факти, викладені в публікації NYT про причетність підприємства до успішного запуску ракет КНДР, не відповідають дійсності.

Про "Укргазвидобування". Генпрокуратура та СБУ знову прийшли з обшуками до ПАТ "Укргазвидобування".

Про Луценка. Старший син генерального прокурора Олександр Луценко зробив своїм батькам коштовний подарунок. Кожен з них задекларував "подарунок у негрошовій формі вартістю 119 350 гривень" від Олександра Луценка.

Про одкровення Кравчука. Перший президент України Леонід Кравчук 30 листопада 2013 року, коли на Майдані протестували студенти, разом з Віктором Януковичем і його наближеними їздив на полювання, потім вечеряли і співали в караоке.

Про біометричні паспорти. "Поліграфкомбінат "Україна", який виготовляє біометричні закордонні паспорти, через 3-4 місяці отримає додаткове обладнання, що дозволить виготовляти більше ніж удвічі документів.

Про Шаповала. Військова прокуратура не розкриває подробиць розслідування вбивства полковника Головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Шаповала.

Про стипендії. Міністерство фінансів планує у 2018 році зменшити кількість отримувачів стипендій до 25%, а до 2020 року – до 15%.

Про Іловайську трагедію. Головна військова прокуратура майже скінчила розслідування нападу на українських військових під Іловайськом 2014 року, коли було вбито 366 бійців ЗСУ.

Про кіностудію Довженка. Наміри держави щодо продажу кіностудії ім.О. Довженка мають довгострокову перспективу.

Теми: Луценко Кравчук Іловайськ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Син Луценка зробив батькам коштовний подарунок 14 серпня 2017, 12:01
Кортеж Луценка не штрафували попри порушення ПДР 9 серпня 2017, 22:28
Україна видасть США підозрюваного у відмиванні $30 мільйонів 5 серпня 2017, 10:12
powered by lun.ua
Головні новини
Найголовніше за день
НАЗК просить покарати Симоненка за порушення фінансування КПУ
Потужності виготовлення закордонних паспортів подвоять
"Південмаш" назвав статтю NYT щодо ракет провокацією
Усі новини
Відео

Що всередині чорних дір? 30 відео для дітей, аби просто пояснити складне

Instagram дня

Фотограф доводить, що предмети – теж люди