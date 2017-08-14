Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 14 серпня на Українській правді.

Скандал дня. Американське видання The New York Times вважає, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо з українського заводу.

За словами Турчинова, Україна не постачала ракетні двигуни та будь-які ракетні технології до Північної Кореї, а появу відповідних публікацій в іноземних ЗМІ вважає кампанією російських спецслужб.

Крім того, український завод "Південмаш" заявляє, що факти, викладені в публікації NYT про причетність підприємства до успішного запуску ракет КНДР, не відповідають дійсності.

Про "Укргазвидобування". Генпрокуратура та СБУ знову прийшли з обшуками до ПАТ "Укргазвидобування".

Про Луценка. Старший син генерального прокурора Олександр Луценко зробив своїм батькам коштовний подарунок. Кожен з них задекларував "подарунок у негрошовій формі вартістю 119 350 гривень" від Олександра Луценка.

Про одкровення Кравчука. Перший президент України Леонід Кравчук 30 листопада 2013 року, коли на Майдані протестували студенти, разом з Віктором Януковичем і його наближеними їздив на полювання, потім вечеряли і співали в караоке.

Про біометричні паспорти. "Поліграфкомбінат "Україна", який виготовляє біометричні закордонні паспорти, через 3-4 місяці отримає додаткове обладнання, що дозволить виготовляти більше ніж удвічі документів.

Про Шаповала. Військова прокуратура не розкриває подробиць розслідування вбивства полковника Головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Шаповала.

Про стипендії. Міністерство фінансів планує у 2018 році зменшити кількість отримувачів стипендій до 25%, а до 2020 року – до 15%.

Про Іловайську трагедію. Головна військова прокуратура майже скінчила розслідування нападу на українських військових під Іловайськом 2014 року, коли було вбито 366 бійців ЗСУ.

Про кіностудію Довженка. Наміри держави щодо продажу кіностудії ім.О. Довженка мають довгострокову перспективу.