Мураєв впевнений у внесенні в Раду подання на зняття з нього недоторканності

Депутат Верховної Ради Євген Мураєв (позафракційний) впевнений, що генеральний прокурор Юрій Луценко внесе до парламенту подання на зняття з нього недоторканності і вважає це інструментом тиску.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", передають Українські Новини.

"Все це шоу. До чого воно приведе? Воно, безумовно, призведе до внесення подання на зняття недоторканності, до НСРД (негласні слідчі (розшукові) дії), цілком можливо, що мене можуть затримати на 2 місяці - ізолювати від політичного процесу. Це інструмент тиску", - прокоментував депутат інформацію про розслідування Генеральною прокуратурою можливого ухилення від сплати податків.

Також, за його словами, розслідування генпрокуратури є наслідком його конфлікту з Національним агентством щодо запобігання корупції (НАЗК).

"Якщо ви пам'ятаєте, у мене з НАЗК були досить різкі взаємини, і я реєстрував законопроект про звітність глави НАЗК перед парламентом", - додав він.

Як повідомлялося, генпрокуратура розслідує можливе ухилення від сплати податків депутатом Верховної Ради Євгеном Мураєвим.