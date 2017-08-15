КНДР: Кім Чен Ин ще трохи подумає, перш ніж завдати удару по США

149 переглядів
Вівторок, 15 серпня 2017, 02:37

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин отримав доповідь армії щодо плану удару по острову Гуам, але заявив, що деякий час ще поспостерігає за діями Сполучених Штатів, перш ніж приймати рішення.

Про це повідомляє офіційне інформаційне агентство Північної Кореї, пише Reuters.

"Сполучені Штати, які першими принесли безліч стратегічних ядерних установок, повинні спочатку прийняти правильне рішення і показати своїми діями, що вони хочуть послабити напруженість на Корейському півострові та запобігати небезпечному військовому зіткненню", - сказав Кім Чен Ин.

Лідер КНДР наказав  армії бути у стані готовності, якщо він прийме відповідне рішення.

Нагадаємо, Північна Корея пригрозила ударами по американській військовій базі після того, як Дональд Трамп пообіцяв Пхеньяну "вогонь та лють". Пізніше він заявив також, що США підготували військову відповідь на адресу Північної Кореї на випадок, якщо Пхеньян вчинить нерозсудливі дії.

Як відомо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

Північна Корея засудила останні санкції ООН, заявивши, що вони є порушенням її суверенітету. Пхеньян пообіцяв "справедливу відповідь" на санкції, не уточнивши, однак, у чому вона полягатиме.

Теми: Північна Корея США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Глава ЦРУ заявив, що КНДР може провести новий запуск ракети 14 серпня 2017, 05:30
Трамп і Макрон домовилися координувати дії щодо Північної Кореї 13 серпня 2017, 02:12
США і КНДР підтримують зв'язок по таємному каналу - ЗМІ 12 серпня 2017, 01:28
powered by lun.ua
Головні новини
У Франції авто протаранило майданчик піцерії: Загинула дівчинка, є поранені
Найголовніше за день
НАЗК просить покарати Симоненка за порушення фінансування КПУ
Потужності виготовлення закордонних паспортів подвоять
Усі новини
Фото

12 тисяч щасливих людей на 11-му фестивалі "Бандерштат"

Дім – ліс

Як люди проміняли квартири на життя поміж гір та дерев