Пентагон: Якщо КНДР завдасть удару по США, може початись війна

Якщо Північна Корея завдасть ракетного удару по США, ситуація може перерости у війну.

Про це заявив глава Міноборони США Джеймс Меттіс, повідомляє Reuters.

"Якщо вони відкриють вогонь по Сполучених Штатах, це може швидко перерости в війну", - сказав Меттіс.

Він додав, що Сполучені Штати знатимуть траєкторію північнокорейської ракети протягом декількох хвилин, і якщо вона буде направлена на острів Гуам, зможуть перехопити її.

Раніше Меттіс заявив, що потенційний ядерний інцидент "буде катастрофічним".

Нагадаємо, Північна Корея пригрозила ударами по американській військовій базі після того, як Дональд Трамп пообіцяв Пхеньяну "вогонь та лють". Пізніше він заявив також, що США підготували військову відповідь на адресу Північної Кореї на випадок, якщо Пхеньян вчинить нерозсудливі дії.

14 серпня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що план удару по острову Гуам готовий. Він наказав армії бути у стані готовності, якщо він прийме відповідне рішення.

Як відомо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

Північна Корея засудила останні санкції ООН, заявивши, що вони є порушенням її суверенітету. Пхеньян пообіцяв "справедливу відповідь" на санкції, не уточнивши, однак, у чому вона полягатиме.