Департамент юстиції США збирає дані на учасників протесту проти Трампа

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Вівторок, 15 серпня 2017, 05:44

Департамент юстиції запросив інформацію про 1,3 млн відвідувачів веб-сайту, який використовується для організації протестів проти президента США Дональда Трампа.

Про це пише видання The Hill з посиланням на повідомлення інтернет-провайдера Dreamhost, який отримав запит Департаменту юстиції.

Інтернет-провайдер повідомив, що працював з Департаментом юстиції протягом декількох місяців з приводу запиту, який, ймовірно, є незаконним.

Згідно із запитом, Департамент юстиції хоче отримати IP-адреси 1,3 мільйона відвідувачів сайту, які брали участь організації протестів проти Трампа в день інавгурації, а також їх контактну інформацію, вміст пошти та фотографії. Також провайдеру був пред'явлений ордер на обшук.

В ордері, датованому 12 липня, йдеться, що правоохоронці шукатимуть будь-яку інформацію про осіб, причетних до заворушень, які сталися в ході протестів у день інавгурації Трампа.

Теми: США Трамп
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