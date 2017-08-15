Найцікавіше: 2001. На зміну "київському" та "дніпропетровському" кланам йде "донецький" 2013. Росія веде торговельну війну з Україною 2016. Е-декларування запустили, але не узаконили

2001, середа

На українську політичну арену виходить "донецький клан". Все голосніше політологи говорять про те, що "донецькі" на чолі з Рінатом Ахметовим та Віктором Януковичем здатні стати одними з лідерів передвиборної кампанії 2002 року. Поки "дніпропетровський" і "київський" клани вели виснажливу боротьбу за місце під сонцем, – донеччани тихо накопичували сили і капітал для взяття Києва. Тепер у столиці говорять про те, що можливо, саме в Донецьку зростає наступник Леоніда Кучми.

2002, четвер

У своєму розвитку Україна як посткомуністична держава знаходиться посередині між диктатурами Азії й аутсайдерами Східної Європи. Про це йдеться у звіті Freedom House. В індексі свободи слова (5,5 з 7) Україна стоїть на одному рівні з Росією.

2003, п'ятниця

– За три дні в Донецьку побили трьох журналістів. Усіх – в самому центрі міста. Усі три рази нападали зненацька та компанією. Але підозрюваних поки немає.

– Делегації України, Білорусі, Казахстану і Росії ухвалили проект Угоди про створення єдиного економічного простору. Українську делегацію очолює перший віце-прем'єр Микола Азаров. Першим кроком має стати створення зони вільної торгівлі.

2004, неділя

Вже сьомий український військовослужбовець загинув в Іраку. Капітан Юрій Іванов підірвався на міні. З 2003 року в Іраку перебувають з миротворчою місією понад 1600 українських військових.

Виведення військ з Іраку стає одним з передвиборчих гасел опозиційних кандидатів в президенти.

2005, понеділок

Соціальна реклама з закликом "Кохаймося!", яка одержала в Києві широкий резонанс, стала несумлінно використовуватися винахідливими підприємцями. Про один з найбільш гучних випадків розказали в Асоціації зовнішньої реклами. Один з виробників презервативів зробив рекламу своєї продукції такою, щоб вона була дуже схожа на вищеозначені бігборди з соціальним змістом.

2006, вівторок

Структури співвласника "РосУкрЕнерго" Дмитра Фірташа почали скуповувати українські облгази через "Райффайзен Інвестментс". "Дело" пише, що це може стати початком очевидної експансії "Газпрому" на українські енергетичні ринки.

2007, середа

Незадовго до парламентських перевиборів прем'єр Віктор Янукович запропонував "історичну подію": позбавити недоторканності та пільг усіх високопосадовців. В БЮТ нагадали, що вже чотири рази підіймали питання про скасування недоторканості, але Партія регіонів жодного разу його не підтримала.

2008, п'ятниця

У той час як у Грузії підписаний документ щодо припинення вогню між цією країною та Росією, а російські кораблі у Севастополі переведені у вищий ступінь бойової готовності, президент Віктор Ющенко пише листа російському президенту Дмитру Медведєву, де пропонує підписати угоду щодо базування ЧФ РФ в Криму. Ющенко побоюється, що участь російських кораблів в міжнародному конфлікті може втягнути в цей конфлікт й Україну.

А от прем'єр Юлія Тимошенко грузино-російський конфлікт не коментує – мовляв, щоб уникнути ескалації риторики.

2010, неділя

У Харкові зник безвісти 67-річний редактор газети "Новий стиль" Василь Климентьєв. Харків'янин висвітлював теми корупції у силових органах. Встановити місцезнаходження Климентьєва не вдалося, і міліція порушила кримінальну справу за статтею "умисне вбивство".

"Справа Климентьєва" стане одною з найбільш гучних в області.

2011, понеділок

Нова революція в Україні є лише питанням часу – впевнена екс-прем'єр Юлія Тимошенко. У Києві продовжується суд над нею. Третій президент Віктор Ющенко відмовився свідчити у суді по "газовій справі", хоча це не передбачено законодавчо.

2012, середа

– Одеська обласна рада надала російській мові статус регіональної. Напередодні аналогічне рішення прийняла й Одеська міська рада.

– "Перший національний" став лідером з кількості "джинси" у своєму ефірі, повідомляє "Телекритика". Кількість замовних матеріалів збільшилася через те, що канали висвітлювали події, пов'язані із ухваленням "мовного" закону, та акції протесту з цього приводу.

2013, четвер

Росія веде торговельну війну з Україною. Росіяни заблокували український експорт. Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Слуцький пояснив це тим, що Україна не є членом Митного союзу. А в російському уряді запевнили, що рішень щодо українського імпорту не ухвалювали – мовляв, це все рішення митних органів.

Прем'єр Микола Азаров пояснив конфлікт створенням і структуруванням Митного союзу. А у "Свободі" побачили у торговельній війни позитив: це має підштовхнути українську економіку до модернізації виробництва і пошуку нових ринків.

2014, п'ятниця

П'ять військових загинули за минулу добу в зоні проведення АТО. Серед загиблих 15 серпня – командир батальйону "Київська Русь" Олександр Гуменюк. За добу українські військові встановили контроль ще над трьома населеними пунктами: Чорнухине Луганської та Булавінське і Олександрівка Донецької області.

2015, субота

– Минула доба стала рекордною за півроку за кількістю обстрілів з боку бойовиків. Серед військових обійшлося без втрат. Але у Дзержинському (нині – Мирне) внаслідок обстрілу терористами загинули дві людини.

– На представників ЛГБТ-спільноти, які проводили конференцію в Одесі, напали невідомі. Люди в масках закидали приміщення, де відбувався захід, петардами й димовими шашками.

2016, понеділок

– Керівник передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа Пол Манафорт міг отримати 12,7 мільйонів доларів з України з 2007 по 2012 рік, пише The New York Times. У НАБУ підтвердили, що прізвище Манафорта фігурує в "амбарній книзі" Партії регіонів – документів з чорною бухгалтерією "регіоналів".

– НАЗК заявило: "без політики і без істерики" в Україні запустили систему електронного декларування. Втім, те, що намагаються подати як перемогу, насправді є її імітацією. В Єврокомісії нагадують: система е-декларування обов'язково повинна мати сертифікат технічної безпеки. В іншому разі немає жодної гарантії, що чиновника, який вписав в декларацію неправдиві свідчення, можна буде притягнути до відповідальності. Редакція "Європейської правди" та редколегія УП звернулися до урядів країн ЄС із закликом не скасовувати візовий режим з Україною та не надавати фінансової допомоги, доки ця ситуація не зміниться.

Е-декларування було останнім зобов'язанням України для безвізу. Проте 12 серпня у Держспецзв'язку повідомили про відмову в сертифікації комплексу збору і обробки декларацій.

Рустем Халілов, для УП