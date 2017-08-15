У вівторок синоптики обіцяють спеку, подекуди дощі

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Вівторок, 15 серпня 2017, 08:53

15 серпня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність.

Про це повідомляє у вівторок "Укрінформ", посилаючись на прогноз Укргідрометцентру.

У Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській областях, ввечері і на Одещині та Миколаївщині місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території - без опадів.

Вітер північно-західний, у східній частині - східний, 5-10 м/с. Температура вдень – 24-29°; у південній частині та східних областях 30-35°. 

У Києві опади не очікуються. Вдень очікується 26..28°. 

У Львові у вівторок без опадів. Температура вдень близько 25°. 

У Дніпрі 15 серпня утримається сонячна та спекотна погода – 30..32°. 

В Одесі без опадів, лише ввечері ймовірний короткочасний дощ з грозою. Температура складе 30..32°. 

У Харкові вдень прогнозують короткочасний дощ, подекуди з грозою. Температура вдень 32..34°. 

У Карпатах 15 серпня опади не очікуються. Температура прогріється до 20..25°. 

Теми: погода
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