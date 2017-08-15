ГПУ розслідує можливе ухилення від сплати податків ще одним нардепом
Генеральна прокуратура розслідує можливе ухилення від сплати податків депутатом Верховної Ради Станіславом Березкіним з групи "Відродження".
Про це йдеться в матеріалах Печерського районного суду Києва, передають "Українські новини" у вівторок.
Досудове розслідування встановило, що в електронній декларації за 2015 рік Березкін вказав 480 тис. доларів і 3 млн гривень готівкових коштів, а в декларації за 2016 рік – 475 тис. доларів і 1,1 млн гривень готівки.
Крім того, згідно з декларацією, депутату належить 9 об'єктів цінного рухомого майна, а в 2016 році він придбав годинник за 250 тис. гривень.
Разом з тим, за даними Державної фіскальної служби, доходи Березкіна за період з 1998 по 2015 роки склали лише 1 729 022 гривень.
У 2016 році депутат задекларував дохід в 143 289 гривень.
Попередній аналіз таких відомостей вказує на наявність можливого ухилення від сплати податків і зборів.
Суд задовольнив клопотання прокурора і надав Генпрокуратурі доступ до декларацій Березкіна за 2015 і 2016 роки, а також до письмових пояснень, які він подав щодо виправлених декларацій.
Як повідомлялося, Генпрокуратура розслідує можливе ухилення від сплати податків позафракційним нардепом Євгеном Мураєвим.
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