Затриманого в Криму пікетувальника оштрафували на 10 тисяч рублів
Затриманого під будівлею Верховного суду в окупованому Криму Ярикула Давлатова суд визнав винним і призначив штраф.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє адвокат Едем Семедляєв.
Суд призначив штраф у розмірі 10 тисяч російських рублів (близько 4 тисяч гривень).
Давлатову 64 роки.
Водночас, як повідомляють інші активісти більшість із затриманих в той же день пікетувальників відпустили.
Вранці 14 серпня у Сімферополі силовики затримали щонайменше п’ятьох людей, які вийшли на одиночні пікети на підтримку заарештованого раніше кримськотатарського активіста Сервера Караметова.
Українська правда
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