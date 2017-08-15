Затриманого в Криму пікетувальника оштрафували на 10 тисяч рублів

162 перегляди
Вівторок, 15 серпня 2017, 11:25

Затриманого під будівлею Верховного суду в окупованому Криму Ярикула Давлатова суд визнав винним і призначив штраф.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє адвокат Едем Семедляєв.

Суд призначив штраф у розмірі 10 тисяч російських рублів (близько 4 тисяч гривень).

Давлатову 64 роки. 

 
Ярикула Давлатова визнали винним

Водночас, як повідомляють інші активісти більшість із затриманих в той же день пікетувальників відпустили.

Вранці 14 серпня у Сімферополі силовики затримали щонайменше п’ятьох людей, які вийшли на одиночні пікети на підтримку заарештованого раніше кримськотатарського активіста Сервера Караметова.

Українська правда

Теми: Крим
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Окупанти вже заарештували нового кримського "диверсанта" на 2 місяці 15 серпня 2017, 11:31
ФСБ РФ заявляє про затримання в Криму "агента СБУ" 15 серпня 2017, 10:11
Amnesty International: В Криму має припинитися переслідування інакомислення 14 серпня 2017, 22:52
powered by lun.ua
Головні новини
В СБУ назвали фейком затримання "агента" в Криму
"Укренерго" пропонує знизити тариф на 10%
Експерт, на якого посилалася NYT: Не вірю, що Україна поставляла двигуни КНДР
ФСБ РФ заявляє про затримання в Криму "агента СБУ"
Усі новини
освіта

Чому хоумскулінг в Україні законний, а анскулінг - не зовсім

Афіша на 11-13 серпня

Дівич-вечір, Кураж Базар, фестиваль фарб Холі...