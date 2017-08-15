РосЗМІ: Затриманий в окупованому Криму "диверсант" визнав провину

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Вівторок, 15 серпня 2017, 12:21

Російське держагентство РИА Новости заявляє, що затриманий ФСБ РФ нібито "агент Служби безпеки України" Геннадій Лемешко визнав провину в підготовці диверсій в Криму.

Про джерело цієї інформації агенція не пише, але цитує самого Лемешко.

"Прибувши в місто Херсон другого червня, ми зустрілися з співробітником СБУ по херсонської області, якого звали Андрій, який також, можливо, відомий під ім'ям Артур Наріманович. Потрібно було на лінії між Судаком і Новим Світом в Криму провести підрив лінії електропередачі, а також руйнування дороги шляхом обвалу каміння, а також підпал сміттєзвалища біля селища Рибальське і лісового масиву біля Алушти ", - заявив Лемешко.

Як повідомлялося, ФСБ Росії 15 серпня заявила про запобігання в Криму низки диверсій проти об'єктів інфраструктури і життєзабезпечення півострова ізатримання "агента Служби безпеки України".

"12 серпня Геннадій Лемешко затриманий співробітниками органів ФСБ при спробі пошкодити лінію електропередачі в районі траси Судак-Новий свєт", – повідомляли в ФСБ РФ.

За даними спецслужб РФ, Лемешко – уродженець Харківської області, "раніше проходив службу в зоні ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ".

У СБУ заявили, що російська ФСБ вдалася до чергової провокації, повідомивши про затримання у Криму нібито "агента СБУ".

Трохи згодом 15 серпня підконтрольний окупантам Київський районний суд Сімферополя ухвалив заарештувати на два місяці громадянина України Геннадія Лемешка, якого Федеральна служба безпеки Росії звинуватила в підготовці диверсій.

Як відомо, російські спецслужби раніше неодноразово заявляли про затримання в Криму нібито українських диверсантів.

У Міністерстві оборони України підкреслювали, що повідомлення спецслужб РФ про "українських диверсантів" у Криму є технологією гібридної війни, яку Росія активно веде проти України.

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Теми: Крим Росія
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