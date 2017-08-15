Росія віддала Казахстану частину "абсолютно безкорисного" озера

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Вівторок, 15 серпня 2017, 12:39

Після демаркації кордону Росія повністю віддала Казахстану озеро, через яке до 10 серпня проходив кордон між цими державами.

Про це повідомила "НГС.Новости", передає "Медуза".

Озеро розташоване поруч із селом Покровка в Купинському районі Новосибірської області Росії. В адміністрації Купинського району відзначили, що в сезон полювання його відвідують місцеві жителі і приїжджі з Новосибірської і Омської областей.

У той же час, глава адміністаціі Володимир Шубніков стверджує, що в озері немає риби, і тому "ця демаркація не впливає" на економічну діяльність.

"Озеро Солодке - це напівозеро-напівболото, абсолютно безкорисне", - додав він.

 

Дані Google Maps показують, что площа озера - 45 гектарів. РФ належали 14 гектарів водойми.

Теми: Казахстан Росія
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