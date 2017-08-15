Росія віддала Казахстану частину "абсолютно безкорисного" озера
Після демаркації кордону Росія повністю віддала Казахстану озеро, через яке до 10 серпня проходив кордон між цими державами.
Про це повідомила "НГС.Новости", передає "Медуза".
Озеро розташоване поруч із селом Покровка в Купинському районі Новосибірської області Росії. В адміністрації Купинського району відзначили, що в сезон полювання його відвідують місцеві жителі і приїжджі з Новосибірської і Омської областей.
У той же час, глава адміністаціі Володимир Шубніков стверджує, що в озері немає риби, і тому "ця демаркація не впливає" на економічну діяльність.
"Озеро Солодке - це напівозеро-напівболото, абсолютно безкорисне", - додав він.
Дані Google Maps показують, что площа озера - 45 гектарів. РФ належали 14 гектарів водойми.
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