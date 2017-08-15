Бойовики обстріляли житло мирних мешканців на Донбасі
Російсько-окупаційні війська у понеділок здійснили обстріл житлового кварталу у місті Мар'їнка Донецької області.
Про це повідомив на брифінгу у вівторок речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
"Близько 16-ї години ворог обстріляв житловий квартал Мар'їнки. На щасті, серед цивільних мешканців постраждалих немає", - розповів він.
За словами Мотузяника, на інших ділянках маріупольського напрямку також було неспокійно – зокрема в Новотроїцькому, Талаківці, Гнутовому й Широкиному.
Він повідомив, що українські війська активно вели вогонь у відповідь. Але вони це робили зі зброї, дозволеної Мінськими угодами.
Як повідомлялося, 13 серпня бойовики ОРДО також обстрілювали житлові квартали Мар'їнки, і робили це із забороненої зброї.
Загалом за минулу добу, 14 серпня, незаконні збройні формування 31 раз порушили перемир’я. Восьмеро українських військових отримали поранення.
Євген Кізілов, УП
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