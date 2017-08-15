СЦКК почав слідство проти бойовика, що погрожував зброєю патрулю ОБСЄ

Спільний центр із контролю та координації розпочав дисциплінарне розслідування стосовно терориста ОРЛО, який 13 серпня цілився автоматом у спостерігачів ОБСЄ.

Про це повідомляє у Facebook Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

За її інформацією, про це місія дізналася від СЦКК 14 серпня.

В СММ зазначили, що один з керівників терористів ОРЛО заперечив, що поблизу мосту в Станиці Луганській бойовик спрямував зброю у бік членів патруля СММ і погрожував їм. Також він поскаржився, що члени патруля під час інциденту використовували камеру.

"Ця інформація є, по-перше, недостовірною, а по-друге – недоречною, оскільки положення Мінських домовленостях дозволяють СММ використовувати камери для верифікації дотримання сторонами своїх зобов’язань", - зазначили на це спостерігачі.

У місії нагадали, що 13 серпня поблизу мосту в Станиці Луганській озброєний бойовик зняв автомат типу АК із запобіжника і спрямував у бік чотирьох неозброєних членів патруля СММ, перебуваючи приблизно за 3 метри від них. Він також пригрозив, що відкриє вогонь, якщо вони негайно не залишать цей район.

Як повідомлялося, озброєний чоловік на мосту в Станиці Луганській погрожував розстрілом членам СММ ОБСЄ.

Українська правда