Кабмін винен у тому, що НАЗК не стало незалежним органом – Дрік

Координатор коаліції "Декларації під контролем" Олександра Дрік звинувачує Кабінет міністрів у блокуванні роботи Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це вона заявила на прес-конференції в Києві 15 серпня, присвяченій звіту НАЗК за рік діяльності.

"Кабінет міністрів у першу чергу несе відповідальність за те, що НАЗК так і не стало незалежним органом і не змогло повноцінно виконувати функції, покладені на нього законодавством. Підзвітні й підконтрольні уряду органи по суті блокують роботу системи електронного декларування", – сказала Дрік.

За її словами, НАЗК попри те, що є фактичним власником системи, не контролює її.

"Контроль знаходиться в руках спецслужби під назвою Держспецв'язок і підпорядкованих йому державних підприємств", – каже Дрік.

"Вони заявили, що існуюча система не може бути розвинена автоматизованою системою перевірки. А без неї НАЗК не зможе перевірити мільйон декларацій (наразі в держреєстрі знаходиться 1,5 мільйона електронних декларацій, склад НАЗК - до 311 осіб -ред.) і так і буде перевіряти по 39 декларацій на півроку", – зазначила вона.

Дрік наголосила, що станом на зараз НАЗК перевіряє декларації вручну.

"Надсилає паперові запити, не завжди отримує на них відповіді, а іноді отримує з такою затримкою, що змушене давати позитивні результати перевірки декларацій без фактичної перевірки", – зазначила Дрік.

Також вона заявила про те, що законопроект щодо реорганізації НАЗК, зареєстрований Кабінетом міністрів у парламенті, є спробою "взяти агентство під ручний контроль".

Водночас на думку Дрік, альтернативний законопроект №6387, "може допомогти вирішити проблеми НАЗК".

Як відомо, прем'єр Володимир Гройсман закликав членів НАЗК подати у відставку через збої в роботі системи електронних декларацій.

Корчак свою провину в цьому заперечує.

Валентина Романенко, УП