Генштаб перевіряє інформацію про затримання в Криму "українського агента"

У Генштабі ЗСУ перевіряють інформацію, поширену ФСБ РФ, про те, що нібито в окупованому Росією Криму затримано українського диверсанта, який є чи то військовим розвідником, чи то агентом СБУ.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на управління у зв'язках з громадськістю Генерального штабу Збройних сил України.

"Інформація перевіряється, ми чекаємо відповідь на запити", - повідомили агентству в управлінні.

Як відомо, у вівторок ФСБ Росії заявила про затримання в окупованому Криму "агента Служби безпеки України", який "намагався пошкодити лінію електропередачі і планував інші диверсії".

У повідомленні також йдеться, що затриманий раніше проходив службу в зоні ATO на посаді "старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ".

В СБУ назвали цю заяву фейком.