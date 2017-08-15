Генштаб перевіряє інформацію про затримання в Криму "українського агента"

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Вівторок, 15 серпня 2017, 14:13

У Генштабі ЗСУ перевіряють інформацію, поширену ФСБ РФ, про те, що нібито в окупованому Росією Криму затримано українського диверсанта, який є чи то військовим розвідником, чи то агентом СБУ.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на управління у зв'язках з громадськістю Генерального штабу Збройних сил України.

"Інформація перевіряється, ми чекаємо відповідь на запити", - повідомили агентству в управлінні.

Як відомо, у вівторок ФСБ Росії заявила про затримання в окупованому Криму "агента Служби безпеки України", який "намагався пошкодити лінію електропередачі і планував інші диверсії".

У повідомленні також йдеться, що затриманий раніше проходив службу в зоні ATO на посаді "старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ".

В СБУ назвали цю заяву фейком.

Теми: Крим Збройні сили розвідка ФСБ Росія
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