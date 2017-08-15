Адвокати Януковича намагались запросити Сергєєва на інший допит

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Вівторок, 15 серпня 2017, 14:39

Колишній постпред України в ООН Юрій Сергєєв почав давати свідчення в суді у справі Януковича про держзраду.

Він повідомив, що знайомий з екс-президентом Януковичем, супроводжував його у поїздках.

При цьому Сергєєв акцентував увагу, що не мав жодних конфліктів із ним, а призначений на посаду був попереднім президентом Віктором Ющенком.

Перед цим невідомі намагалися не пустити на суд адвоката Януковича, які хотіли вручити Сергєєву запрошення на допит на судове засідання за їхнім позовом.

 

Як повідомив УП адвокат Януковича Віталій Сердюк, вони будуть вручати Сергєєву запрошення після засідання суду.

"Це виклик до Печерського суду для вирішення питання про допит Сергєєва в рамках справи Майдану (№228) та справи про замах на життя Віктора Януковича (№1067)", - пояснив Сердюк УП.

Як зазначають адвокати, засідання заплановане на 23 серпня у Печерському райсуді Києва.

Софія Лукашова, для УП, Оксана Коваленко, УП

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