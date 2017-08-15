Порошенко і Тимошенко очолюють президентський рейтинг - опитування

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Вівторок, 15 серпня 2017, 14:49

Найбільше українців на виборах президента проголосували би за лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко або чинного президента Петра Порошенка.

Про це свідчать дані соціологічного опитування центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних досліджень ім. А. Яременка, передає "Інтерфакс-Україна".

За даними опитування, за президентство Тимошенко готові проголосувати 11,2% респондентів, а за Порошенка - 9,5%.

Лідер "Опоблоку" Юрій Бойко і лідер партії "За життя" Вадим Рабинович отримали би по 7,3% голосів. На п'ятому місці опинився би лідер "радикалів" Олег Ляшко з результатом 6,7%.

Лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка підтримали би 5,1% респондентів.

При цьому 18% опитаних ще не визначилися з вибором, 4% вибрали б іншого політика, а 17,8% не брали б участь у виборах.

Опитування проводилося з 20 по 29 липня 2017 року в усіх областях України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та Криму. Всього було опитано 2 тис. 30 респондентів. Статистична похибка становить 1,33-2,21%.

Теми: соціологія
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