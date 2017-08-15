Сергеєв: Підпис Януковича під заявою до Путіна був

Під заявою-зверненням Віктора Януковича до президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну був підпис колишнього українського президента, і саме цим документом РФ намагалася в ООН виправдати свою інтервенцію.

Про це під час засідання Оболонського суду у справі про державну зраду Януковича заявив колишній постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв.

Так, відповідаючи на запитання адвоката Януковича про те, чи містив цей документ підпис, Сергеєв відповів: "Підпис там був".

Адвокат запитав, чому тоді протокол допиту Сергеєва, який було проведено 5 січня 2017 року у Нью-Йорку у ході досудового слідства, містить його словам про те, що підпису там не було. Сергеєв пояснив, що спочатку не міг роздивитися, що саме було на аркуші, яким трусив представник РФ в ООН Віталій Чуркін.

"З того міста, де я знаходився в залі засідань РБ ООН, я лише бачив, як Чуркін демонстрував присутнім аркуш паперу, але змісту тексту я з тієї відстані не бачив", - сказав Сергеєв.

Він заявив, що зміг ознайомитися із документом лише після засідання.

Говорячи про те, чи мало це звернення юридичну силу, Сергеєв пояснив, що Росія використала цей документ для виправдання свого вторгнення в Україну. Так, на підставі листа Януковича Путін звернувся до Ради Федерації, яка дала згоду на введення військ в Україну.

"Заява була використана (Росією – УП) для легітимних дій в рамках ООН", - сказав екс-посол.

"Те, що далі робила російська влада, це виправдання того, що вже відбулося. Це маніпуляції", - зазначив Сергеєв.

Як відомо, екс-президент Віктор Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН.

Згодом Янукович заявив, що не звертався до президента Росії Володимира Путіна з проханням ввести війська.

Тетяна Кусок, УП