Хуг: Місія ОБСЄ відкриє нові патрульні бази в зоні АТО

Спостережна місія ОБСЄ відкриє нові патрульні бази в зоні АТО.

Про це у Львові під час брифінгу у вівторок заявив перший заступник глави місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передає ZAXID.net.

Зараз, за ​​його словами, на сході працюють понад півтисячі спостерігачів по обидві сторони лінії фронту.

"Зараз спостережні бази місії ОБСЄ працюють в Стаханові, Дебальцевому, Горлівці та в інших непідконтрольних районах. Найближчим часом ми плануємо відкрити базу повторно в станиці Луганській. Остання передова патрульна база, яку ми відкрили, розташована у Попасні Луганської області", - сказав Хуг.

Він зазначив, що в світлий час доби спостерігачі здійснюватимуть патрулювання в цьому районі вздовж лінії зіткнення - пішим способом або на автомобілях. У нічний час будуть знаходитися на базі і здійснювати моніторинг звідти.

Він додав, що маршрути спостереження місії пролягають до кордону з Російською Федерацією.

Також Хуг заявив про перешкоджання роботі місії ОБСЄ.

"Дехто стверджує, що місія є сліпа. Але це не тому, що ми дивимось через закриті очі, а тому, що нам не дають дивитись, не дають такої можливості. У багатьох випадках нашим спостерігачам не дають робити те, що вони покликані зробити. Той факт, що місію не допускають у певні райони, може вказувати на те, що там ховають щось таке, чого місії не варто бачити. Та не зважаючи ні на що, ми будемо здійснювати свої зобов’язання", - підкреслив він.