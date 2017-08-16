США не відмовляться від військових навчань в обмін на припинення ядерних випробувань КНДР

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Середа, 16 серпня 2017, 07:42

США вважають невірної ідею, що передбачає їхню відмову від проведення спільних військових навчань з Південною Кореєю в обмін на припинення КНДР ракетних і ядерних випробувань.

Про це заявила у вівторок представник держдепу Хізер Науерт.

"Нема еквівалентності між тим, чим займалася КНДР - випробуванням балістичних ракет в липні, а також - ядерними випробуваннями, і тим, чим займаються США і Південна Корея - абсолютно законними спільними військовими навчаннями", - заявила вона, відповідаючи на питання, чи не збираються США міняти свою позицію в цьому питанні.

Науерт нагадала, що спільні навчання між США і Південною Кореєю проводяться вже протягом тривалого періоду часу - з 1953 року, коли був підписаний договір про спільну оборону двох країн.

"Ми продовжимо це робити, і це не те, що підлягає зміні... Тому що те, що ми робимо з Південною Кореєю не еквівалентне тому, що робить КНДР. І весь світ це визнає", - додала вона.

Інтерфакс-Україна

Теми: США Південна Корея
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