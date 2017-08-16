В Криму першокурсників училища ім. Нахімова "кинули під танки"

Більш ніж 250 курсантів Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова в окупованому Севастополі, зарахованих цього року, беруть участь у 10-денному польовому виході.

Про це повідомляють 15 серпня "Крим.Реалії", посилаючись на ппрес-службу Міноборони Росії.

"Курсанти пройшли обкатку танком із метанням гранат, відвідали практичні заняття з рукопашного бою й захисту від впливу хімічної й бактеріологічної зброї", – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що першокурсники зробили марш-кидок, практикувалися в орієнтуванні на місцевості, відпрацьовували тактичні прийоми ведення бою та стріляли з автомата Калашникова.

Зазначається, що 26 серпня, після закінчення заходів бойової підготовки, першокурсники будуть приведені до військової присяги.

Як повідомляється, заняття проводять на полігоні окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії в окупованому Росією Севастополі.

Чорноморське вище військово-морське ордена Червоної Зірки училище імені Нахімова було засноване 1937 року. 1992 року в складі ВМС України на базі училища був створений Севастопольський військово-морський ордена Червоної Зірки інститут імені Нахімова, який 2009 року перетворили на Академію військово-морських сил імені Нахімова.

Після анексії Криму 20 березня 2014 року, президент Росії Володимир Путін підписав розпорядження про відновлення роботи навчального закладу в статусі училища.