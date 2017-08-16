Твіт Обами став абсолютним рекордсменом – ЗМІ

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Середа, 16 серпня 2017, 10:22

Після заворушень у у Шарлотсвіллі екс-президент США процитував у соціальній мережі Twitter Нельсона Манделу та став рекордсменом.

Про це повідомляє у середу "Укрінформ."

13 серпня Барак Обама у трьох твітах процитував Нельсона Манделу:

"Ніхто не народжується з ненавистю до іншої людини через колір шкіри, походження чи релігію. Люди вчаться ненавидіти, і якщо вони можуть навчитися ненавидіти, потрібно намагатися вчити їх любові, бо любов набагато ближча людському серцю". 

Перший твіт зібрав рекордну кількість уподобань за всю історію соціальної мережі - 2,9 млн.

Ці слова екс-президент США написав у відповідь на зіткнення між ультраправими та їхніми противниками в місті Шарлотсвілль, штат Вірджинія.

Як повідомлялось, 13 серпня в США у студентському містечку Університету Вірджинії Шарлотсвілль відбулися зіткнення учасників мітингу ультраправих із їх противниками.

Під час масових заходів невідомий на автомобілі в’їхав у натовп активістів, які виступали проти мітингу ультраправих. В результаті 1 людина загинула і щонайменше 26 опинилися в лікарні. Пізніше водій автомобіля був заарештований.

У зв’язку з цим в штаті Вірджинія було запроваджено надзвичайний стан.

Теми: соцмережі Обама
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