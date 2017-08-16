Порошенку пропонують призначити суддю, яка переслідувала Автомайдан

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Середа, 16 серпня 2017, 11:22

Вища рада правосуддя рекомендує президенту Петру Порошенку призначити безстроково суддею Марію Зелінську, яка в 2014 році виносила рішення про позбавлення водійських прав активістів "Автомайдану".

Відповідне рішення було прийнято на засіданні ВРП 15 серпня.

Адвокат Роман Маселко наголошує, що ця суддя у часи Євромайдану притягнула, як мінімум, двох учасників поїздки до Межигір'я до відповідальності у вигляді штрафу.

"Водіїв на суді не було, у матеріалах не було підтвердження їх вини, рапорти були сфальшовані. Але суддя вирішила, що вони винні", – зазначає захисник  Facebook..

"Останнє рішення вона винесла за день до втечі Януковича, коли вже була Небесна Сотня у повному складі і все зрозуміло, але навіть тоді, суддя не ризикeнула винести законне рішення. Суддя на співбесіді визнала, що допустила помилку і обіцяла бути більш уважною. Визнавати вину непогано, але чи хочемо ми, щоб у оновлених судах були такі судді?", – запитує Маселко.

Українська правда

Теми: Євромайдан суд
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