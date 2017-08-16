Скандал з тісним "Інтерсіті": стояти пасажирів змусив сторонній предмет
Сторонній предмет на рейках став причиною несправності електропоїзда "Тарпан", через що пасажирам довелося їхати в іншому, тіснішому потягу навстоячки.
Про це повідомляє прес-служба Крюківського вагонобудівного заводу.
За її інформацією, фахівці заводу разом із залізничниками провели розслідування і з'ясували причини, які не дозволили швидкісному міжрегіональному електропоїзду "Тарпан" вийти в рейс 13 серпня по маршруту "Дарниця – Київ – Одеса".
"Як повідомив нам технічний директор КВБЗ Максим Крамаренко, у поїзді в результаті зовнішнього механічного впливу пошкоджено трансформатор. Відбулося потрапляння в нього стороннього предмета, деформація корпусу, як наслідок – витікання мастила. Про це складено відповідний акт. Для продовження експлуатації необхідно провести ремонт трансформатора", - пояснили на заводі.
Там зазначили також, що це вже не перший випадок на залізниці, коли сторонні предмети на коліях ламають електропоїзди "Інтерсіті +". Так, 29 липня поточного року електропоїзд "Хюндай Ротем" зіткнувся з автомобілем, який господар залишив на рейках.
"Колектив КВБЗ шкодує про те, що 13 серпня пасажири змушені були терпіти незручності, але провини підприємства в цьому немає", - йдеться в заяві.
Як повідомлялося, 13 серпня замість швидкісного потягу "Інтерсіті" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу у 9-вагонній комплектації за маршрутом "Одеса – Київ" вирушив поїзд цього ж виробника на локомотивній тязі у 5-вагонній комплектації. Через це деякі пасажири їхали без сидячого місця навстоячки.
Зараз "Укрзалізниця" виплачує пасажирам цього поїзда, які зазнали незручностей, грошові компенсації.
Українська правда
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