У військовому параді в Києві візьмуть участь військові 11 країн – Полторак

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Середа, 16 серпня 2017, 11:49

У військовому параді з нагоди Дня незалежності в Києві, окрім українських військових, візьмуть участь військовослужбовці ще 10 країн.

Про це сказав журналістам у середу міністр оборони України Степан Полторак, передає "Інтерфакс-Україна".

"У параді братимуть участь 10 підрозділів різних країн світу, з них 9 країн НАТО і одна країна, яка прагне вступити до Альянсу", - заявив він.

Глава Міноборони додав, що на його запрошення в Україну також приїдуть 11 міністрів оборони, "які разом з нами святкуватимуть День незалежності України".

Як повідомлялося, у військовому параді, який пройде в Києві в День Незалежності 24 серпня, вперше в історії України візьмуть участь представники армій країн-учасниць НАТО.

Як повідомили "Українській правді" в прес-службі Міноборони, у святкуванні незалежності України цього року точно візьмуть участь військовослужбовці з Грузії. Саме її мав на увазі міністр, коли говорив про країну-учасницю, яка прагне вступити в НАТО.

Теми: Київ армія Полторак Міноборони
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