Полторак назвав фейком інформацію про продаж технологій КНДР

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Середа, 16 серпня 2017, 12:12

Міністерство оборони називає фейком інформацію про продаж Україною Північній Кореї ракетних двигунів.

Про це журналістам повідомив міністр оборони Степан Полторак під час представлення нового начальника Національного університету оборони імені Івана Черняховського, передають Українські новини.

"Це черговий фейк", - сказав він.

Міністр зазначив, що така інформація була поширена з метою дискредитації України.

Полторак підкреслив, що Україна ніколи не постачала ракетні двигуни Північної Кореї і не має наміру це робити.

Раніше видання The New York Times з посиланням на думку експерта повідомило про можливий зв'язок українського підприємства "Південмаш" до розвитку ракетних технологій в Північній Кореї, після чого "Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова "(Дніпро) спростувало інформацію про можливу причетність до цього.

Теми: КНДР
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